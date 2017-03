Seis de cada 10 niños dejaron de ir a clases por falta de comida

Según los resultados de una encuesta realizada en enero pasado a escala nacional, 60% de los escolares del país ha dejado de asistir al menos una vez a clase por no haber tenido nada para comer.

“Actualmente, ocho de cada 10 venezolanos tiene miedo de quedarse sin alimentos en su hogar, de abrir la nevera y no tener qué prepararse para el desayuno o de no tener nada para darle de comer a sus hijos. Esta cifra evidencia que este problema no afecta solo a un grupo pequeño, sino que nos afecta a todos sin distinción de clases, o de tendencias políticas”, expresó el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro.

Pizarro señaló que la firma More Consulting realizó un estudio a nivel nacional, aplicado a padres mayores de 18 años que tienen hijos o representados en edad escolar. Los resultados arrojaron que actualmente 41% de los padres come únicamente dos veces al día, y otro 7% está comiendo solo una vez al día.

Más de 9,6 millones de venezolanos come solo una o dos veces al día

“No merecemos un país donde la crisis nos obliga a tener que elegir quién come hoy o quién come mañana. Hoy 53,9% de los padres han dejado de comer para darle la comida a sus hijos, y aun así únicamente 59 de cada 100 niños están comiendo tres veces al día”.

La encuesta evidencia como esta situación ha afectado la escolaridad de los niños: 77,4% de los padres encuestados afirman que su hijo tuvo que dejar de ir al menos un día a la escuela para ayudarlo a conseguir comida, y seis de cada 10 padres expresa que su hijo falta a clases porque no hay suficiente comida en su hogar.

“Mientras esta situación sigue empeorando, este gobierno se dedica a ignorar las soluciones. Los venezolanos queremos un país donde conseguir alimentos no signifique horas de cola y donde el dinero nos alcance para vivir. No podemos permitir que el futuro de este país se ponga en riesgo por hambre. Hoy nuestro compromiso es ser más fuertes cada día. Nuestro compromiso es seguir luchando unidos por construir un futuro radicalmente diferente a este presente”, expresó el parlamentario.

Encovi: Venezuela es el país más pobre de América Latina