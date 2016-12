Saqueos en La Fría también dejaron pérdidas millonarias

Alrededor de 30 comercios se vieron afectados, además de residencias

Además de alrededor de 30 establecimientos comerciales afectados por los hechos violentos en la localidad de La Fría, estado Táchira, voceros de la Asociación de Comerciantes del municipio García de Hevia señalaron que los saqueos se extendieron a residencias. Así lo reseñó Eleonora Delgado en El Nacional.

“Fue una consecuencia de una decisión tomada en un tiempo no indicado y de forma incorrecta el haber trancado totalmente la circulación del billete de 100 bolívares. Estamos haciendo el inventario, pero es millonario, se tienen más de 30 comercios afectados, instalaciones derribadas y no fue solamente el saqueo de alimentos, sino la afectación de vehículos, saqueo de las máquinas, de las computadoras, de enseres, (y de donde) la gente habitaba”, denunció Juan Medina, vicepresidente del gremio, al tiempo que indicó que aunque en esa localidad hay ocho organismos policiales y militares, no se actuó oportunamente para evitar los hechos violentos.