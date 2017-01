Rosales: Es hora de que líderes demos una solución al pueblo venezolano

Dijo que “no lo inviten a incendiar nada”

El exgobernador de Zulia, Manuel Rosales, afirmó que es “hora de que los líderes políticos asuman su responsabilidad y hablen claro al país sobre el rumbo que este debe tomar para conseguir una salida a la crisis que viven los venezolanos”. “Es hora de que los líderes políticos demostremos cuál es nuestro rol en la sociedad y le demos una solución al pueblo”, dijo.

Con respecto a su participación a la convocatoria de calle que hace la Mesa de la Unidad Democrática para el 23 de enero apuntó: “Estaré en toda la lucha cívica y democrática. A mí que no me inviten para incendiar nada ni para la violencia ni para buscar muertos y heridos. No creo en eso, como tampoco en aquellos que desde su casa con un teléfono o computadora invitan a la gente a que vayamos a la calle a matarnos, pero ellos están en su casa, y cuando le preguntan dónde están tus hijos, estudiando en el exterior, y que vayan los hijos de los tontos”.

