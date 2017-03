¿Regularán los costos en las clínicas privadas?

Caracas.- El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, indicó que la prioridad del Parlamento es mejorar el sistema hospitalario para que los pacientes no tengan que invertir todos sus recursos en las clínicas, al tener en cuenta la crisis económica que vive el país.

“Planteo que tengamos los mejores hospitales del mundo, para que no tengan que pagar tanto dinero en una clínica”, explicó Olivares este martes en entrevista a Globovisión.

El legislador explicó que el alto costo de la vida afecta también a los médicos y otros profesionales de la salud. Respondió a uno de los televidentes del programa, que le cuestionó por qué hay profesionales que cobran una consulta a 25.000 bolívares: “Ciertamente y lo estamos impulsando desde la AN, creo que va a haber una regulación de costos. Pero no es una regulación para destruir, no olvidemos que el sector privado, con 8.000 camas, atiende a 55% de los venezolanos”, agregó.

Justicia a futuro

Olivares señaló que la Asamblea Nacional investiga las presuntas irregularidades en la gestión de recursos para la compra de medicamentos e insumos médicos por parte del gobierno nacional. El también médico resaltó que se investigan los casos de la ex ministra María Eugenia Sader e incluso la recientemente destituida Luisana Melo.

“Hay que sentar precedentes y archivos de lo que está sucediendo, para que cuando venga la época de reconstrucción del país quien tenga que responder ante la justicia lo haga”, ratificó.

Caso Doropharma

Olivares notificó que los parlamentarios discutirán hoy sobre el caso Doropharma, una importadora que percibe dólares preferenciales para traer medicinas al país.

“Hay un empresa portuguesa que envía a través de la empresa Doropharma los medicamentos. Cosa sospechosa, que no hemos podido identificar, es que la empresa Doropharma tiene una capital de 30.000 bolívares y un solo empleado. Qué raro que una compañía con estas características sea una gran importadora del gobierno”, insinuó el legislador.