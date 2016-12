Rechazan que el Gobierno compre más armas en medio de crisis de salud

Representantes del sector sanitario condenan politización del servicio

Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, alertó que la crisis en el sector sanitario se agudiza pese a los llamados hechos por las diversas organizaciones vinculados al sector salud.”Es terrible la situación en Venezuela (…) Cerramos 2016 con la peor humanitaria del sector salud de la época republicana”, dijo, en un foro de Unión Radio.

Cuestionó que el presidente Nicolás Maduro anuncie la adquisición de más armamento bélico en vez de utilizar esos recursos para dotar al sector sanitario.

“¿Qué va a pasar con el niño que, producto de las bajas temperaturas necesita broncodilatadores y los hospitales no los tienen? ¿Qué pasa con los casos de difteria y no tenemos ni siquiera penicilina cristalina?”, cuestionó.

Criticó la politización del sector salud. “Somos servidores públicos, defendemos el derecho a la salud, no estamos ni a favor ni en contra de un partido político. Simplemente lo que deseamos es que nuestros hospitales no tengan más registros de muertes y no queremos ser más testigos presenciales al ver como se apaga una vida”, dijo.

Por su parte, Judith León, presidente del Colegio de Bioanalistas de Venezuela, destacó que es difícil aceptar que el presidente Maduro anuncie la compra de más armamento mientras muchos padecen y mueren debido a la crisis humanitaria en el sector salud.

Destacó que el deterioro en el sector sanitario es real, y no “un asunto de ciencia ficción”. “No es un problema de percepción, lo podemos verificar en cualquier hospital del país y la situación que sufren todos los venezolanos al acudir a cualquier centro de salud”, dijo.

León apuesta por sensibilizar a los trabajadores del sector hospitalario “porque son la expresión de la crisis”. “Tenemos grupos mal llamados colectivos que son los que atacan cualquier actividad que realizamos, así lo hemos visto en Maracay y lo hemos denunciado en la Defensoría del Pueblo”, expresó.

“Nuestro objetivo es visibilizar la situación de salud que está afectando a los venezolanos, a quienes tenemos que decirles que la salud es su derecho constitucional, debemos exigirle al ejecutivo nacional que debe cumplir y garantizar ese derecho (…) No tenemos que tener miedo. Los derechos no se venden”, concluyó.

