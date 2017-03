Exparlamentaria advirtió sobre falsedad del diálogo en Venezuela

La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, envió una carta pública al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la que cuestiona el apoyo manifestado por la canciller del vecino país al proceso de diálogo en Venezuela y a la gestión como mediador del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

“Permítame apuntar que no es correcto llamar diálogo a una operación engañosa y ventajista. Un diálogo genuino – y necesario- partiría del establecimiento de una agenda común para la transición y contaría con la facilitación de mediadores confiables. En este caso, los cuatro expresidentes “mediadores” actúan como representantes de los intereses del régimen, designados a ese efecto por Nicolás Maduro, cuyo propósito ha sido utilizar el “diálogo” como distracción para intentar confundir la protesta ciudadana, obstaculizar la aplicación e la Carta Democrática Interamericana y permitirle ganar tiempo a la dictadura ya abiertamente militarista, escribió Machado.

La exparlamentaria recordó que desde la intervención de Rodríguez Zapatero ha aumentado el número de presos políticos en Venezuela, se intensificó la censura, se negó la realización del referéndum revocatorio y se desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional.

Machado instó al Gobierno colombiano a no fomentar el “falso diálogo” en Venezuela para no disgustar a Maduro en su papel de acompañante en las negociaciones con la guerrilla. Además, alertó que “en Colombia no habrá paz duradera mientras en Venezuela impere una dictadura cómplice de los grupos criminales que tanto dolor han provocado en ambos países”.

Lea la carta completa aquí.