Psiquiatra aconseja desconectarse de la realidad venezolana “en la medida que el bolsillo lo permita”

Para el médico psiquiatra Robert Lespinasse, es saludable que en estos cuatro días de asueto por los carnavales las personas se desconecten de la realidad del país, siempre y cuando haya una distracción, pese a no ser un tarea evidentemente fácil, reseñó Unión Radio.

De interés: Disfraces de Carnaval demandan inversión de casi un salario mínimo

“Hay que distraerse en la medida que el bolsillo lo permita, es necesario que tengamos un rato de esparcimiento para alejarnos de la realidad que nos abruma, ojalá que pudiéramos aprovechar este asueto para descansar hasta del hampa, de la violencia, de la inseguridad y tener tranquilidad, pero me preocupa mucho que las personas que se queden en Caracas tendrán una disminución del agua o no habrá agua y por supuesto no es fácil quedarse en esas condiciones”, manifestó.

Señaló el médico que es necesario buscar la manera sobre todo a nivel familiar, “de reunirse y poder compartir y reunir algunos recursos entre grupos familiares que permita que haya un rato diferente que nos aleje un poco de una realidad tan fuerte que se vive en Venezuela”.

“En el caso de los niños a ellos no se les puede marginar de una situación que están acostumbrados a hacer como es celebra el carnaval, disfrazarse, salir a los parques y lo ideal es tratar de mantener esa ilusión aunque sea con las cosas más sencillas, hacerle pasar un rato alegre con grupos de amigos”, resaltó el médico.

Más información: Luis Vicente León: “La inflación no existe en un reporte del BCV, sino en el supermercado”