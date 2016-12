Procesan y embargan $634 millones de dólares a expresidente Cristina Kirchner por asociación ilícita

Juicio involucra a otros altos funcionarios del gobierno argentino pasado

Un juz procesó y embargó en 10.000 millones de pesos argentinos (unos 634 millones de dólares) a Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de empresario Lázaro Báez. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. Así lo reseñó el diario Clarín de Buenos Aires.

En el marco de la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública y lo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como un “plan criminal” para favorecer a Báez, preso hace ocho meses, el juez Julián Ercolini avanzó con el procesamiento de Cristina Kirchner por “asociación ilícita” como principal autoridad del gobierno que según la auditoría de Vialidad Nacional, fue favorecido con 52 contratos que en un 50% quedaron inconclusos pero que cobró con sobreprecios por encima del 65%.

