Precio de desodorantes importados asciende a más de 12.000 Bolívares

Los artículos de higiene personal, fabricados en el exterior, cada vez tienen más presencia en los comercios del país a diferencia de los productos nacionales. Esto ocurre no solo en los negocios que se dedican a vender productos extranjeros, sino también en farmacias y supermercados tradicionales, solo que son colocados a un precio más elevado que los nacionales, señaló El Nacional.

En La Castellana, por ejemplo, desde hace un par de semanas empezó a comercializar desodorantes de barra para hombres y mujeres. Cada artículo de 45 gramos es comercializado en 12.500 bolívares y se puede escoger entre tres presentaciones distintas. Mientras en Chacao también comenzó a vender artículos de higiene importados este mes. Los encargados del comercio decidieron dejar todo un estante para exhibir desodorantes que cuestan entre 10.400 y 10.500 bolívares. Además, exhiben un kit de 5 hojillas de afeitar en 8.000 bolívares.

“La escasez de medicinas nos ha llevado a diversificar más los productos que vendemos. El jueves pasado trajimos estos artículos y han tenido bastante rotación, pensamos que por los precios la gente no se los iba a llevar tanto, pero no ha sido así”, dijo Arturo Aguilar, encargado de la farmacia.

Aseguró que con frecuencia también llegan clientes que se quejan de los precios. “Muchas personas se asombran por el precio, porque se acostumbraron al monto regulado, pero otras que pueden se llevan hasta tres unidades”.

Un desodorante importado de 45 gramos oscila entre 8.000 bolívares y 12.500 bolívares, el de producción nacional cuesta 14 bolívares, según la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

Importación con dólares propios

El encargado de una farmacia en Bello Monte, que prefirió no ser identificado, insistió en que los precios son más altos porque las importaciones se hacen con dólares propios. “Aquí se consiguen porque los importamos nosotros mismos, con recursos propios. Es la única manera de tenerlos y poder ofrecerlos”.

Rafael Arévalo, uno de los clientes que se encontraba ayer en la farmacia, compró un paquete de 3 jabones de baño en 6.000 bolívares, pues estaba por acabársele el que tenía en casa. “Mi esposa pudo comprar uno más económico en una cadena de supermercados y no habíamos conseguido más. No es que este precio me guste, pero cómo hace uno. Lo ideal es que haya bastantes productos y los precios sean más bajos”.

En junio del año pasado fue la última vez que la Sundde publicó una providencia con los precios en los que deben venderse los artículos de higiene personal fabricados en el país. Desde entonces no se ha revisado el precio de todos los artículos.

