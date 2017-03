¿Por qué General Motors Venezolana está al borde de la quiebra?

Ensambladora lleva mes y medio sin producir un solo vehículo

El año 2007 es un pasado que se añora. Fue solo hace 10 años y todo cambió en la planta de General Motors Venezolana (GMV) instalada en la Zona Industrial Sur II de Valencia. 79.196 unidades se ensamblaron en esa oportunidad en la empresa líder del sector en el país. Pero los últimos 18 meses las máquinas se mantuvieron apagadas. Ni un vehículo ha salido de las líneas de producción por falta de materia prima en una crisis que tiene a la firma al borde de la quiebra. Solo la venta de repuestos le da fluidez de caja para al menos mantener los puestos de trabajo que están en suspensión laboral.

El personal no está contento en sus casas percibiendo salario básico. Ellos quieren volver a la planta. Pero sin materia prima eso no es posible. El Gobierno no liquida divisas para la compra de las piezas en el exterior desde agosto de 2014 y la deuda a proveedores internacionales de la industria asciende los 20 millones de dólares.

En 2015 la empresa aún era líder en el mercado nacional. Logró ensamblar cinco mil 52 unidades, el pico máximo ese año entre todas las firmas de la industria en el país. Aún así, el número era negativo. Representó apenas 11,43% de su capacidad instalada. Pero en 2016 la crisis se escribió en mayúsculas en la historia de la fabricante de vehículos más grande de Venezuela: Cero. Ese fue el registro del último año. Durante lo que va de 2017 la cifra se repite.

Con información de El Carabobeño.