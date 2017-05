Petróleo baja por dudas sobre eficacia de reducción de la producción Opep

El petróleo bajó este martes en un mercado que seguía deprimido por la falta de elementos concretos sobre la reducción de la oferta.

El barril de “light sweet crude” (WTI), referencia estadounidense del crudo, perdió en Nueva York 1,18 dólares a 47,66 en los contratos para entrega en junio.

En Londres, el barril de Brent bajó 1,06 dólares a 50,46 dólares también en los contratos a junio.

“El crudo no llega a salir de su depresión en momentos en que siguen siendo irregulares los signos de reequilibrio”, dijo Matt Smith, de ClipperData.

El lunes el petróleo había bajado en un contexto de interrogantes sobre el futuro de los topes de producción que pactaron aplicar la OPEP y otros países productores desde enero, y que tienen una duración de seis meses.

El mercado no solo no sabe si ese pacto se extenderá más allá de mediados de año sino que, además, tiene dudas sobre su eficacia, dijo John Kilduff, de Again Capital.

Mencionó que algunos miembros de la OPEP, como Emiratos Arabes Unidos y Angola, aumentaron su producción, según datos mensuales.

En abril, la producción total de la OPEP bajó levemente a 31,9 o 32 millones de barriles por día.