Parlamento inició investigación sobre venta de medicamentos a precios de dólar libre

Para el presidente de la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, informó que iniciaron una investigación sobre la venta de medicinas a precio de dólar libre. “Hay un laboratorio portugués que está trayendo medicamentos al país a través de Doropharma. Nos llama la atención que en el registro de esta empresa solo aparezca asignado un empleado y su capital sea de 30.000 bolívares. No hacemos juicio de valor, pero queremos determinar qué es lo que está sucediendo y para eso se abre la averiguación”, reseñó El Nacional.

Recordó que la crisis de salud afecta primordialmente a los más necesitados, quienes se mueren por no contar con recursos ni para hacerse un examen de laboratorio, mucho menos para ir a una clínica. “Hay un problema de humanidad, de no entender que se habla de vidas, de historias, de seres humanos, de personas de carne y hueso que ya no están debido a la emergencia en nuestro país”.

El diputado Luis Lippa fue el designado para dirigir la investigación, de la que esperan ofrecer resultados en una semana. “Esto no es un problema político, es un problema humano”, subrayó el parlamentario, de dilatada experiencia en el área farmacéutica. “La gente se está muriendo por culpa del gobierno”, aseveró.

La única forma de resolver la escasez de medicinas es que se liquiden divisas a los laboratorios, dijo. “En 2015-2016 el gobierno facilitó a la industria farmacéutica una autorización para que los laboratorios invirtieran sus dólares en materia prima. Hoy le debe 6 millardos porque nunca les liquidó esas divisas”.

Añadió que en el país no hay empresas farmacéuticas que elaboren hormonas ni productos oncológicos. “Se está muriendo la gente, no por la enfermedad sino porque no se consiguen medicamentos. El único responsable es el gobierno”.

La solución no es dolarizar el medicamento: “¿Cómo va a hacer un trabajador que gana salario mínimo para comprar ese producto?”, se preguntó.

Importación. Doropharma C.A. distribuye los productos de Bluepharma, firma con sede en Coimbra, Portugal. La empresa además es distribuidora autorizada de acetaminofén, diclofenac sódico, tobramicina, keterolaco trometamol, tobramicina y ketorolaco trometamina, del Laboratorio Klonal, de Argentina. También distribuyen los productos de Laboratorios Atral S.A., de Portugal.

Doropharma se define como una casa de representación de especialidades farmacéuticas, comercialización, suministro, distribución, compra, venta, importación, exportación y representación de medicamentos, productos biológicos, insumos hospitalarios, equipos y material médico-quirúrgico, odontológicos, reactivos, placas, productos comestibles, naturales y alimenticios. Su sede está en Coro. Tiene una oficina en la avenida Páez de El Paraíso. Aparece en el Registro Nacional de Contratistas como una compañía habilitada para contratar con el Estado hasta por 4.000 unidades tributarias en bienes y servicios y 5.000 unidades en obras. El capital suscrito es de 822.000 bolívares.

En la lista de especialidades farmacéuticas registradas en enero de 2017 cuenta con 62 medicamentos, incluidos los antihipertensivos irbesartán, de 50 y 100 mg, y losartán de 50 y 100 mg, cuyos precios superan en el mercado los 20.000 bolívares.

