Panaderías se quedaron sin pan luego de más de un mes sin recibir harina

Lo que se temía sucedió: tras haber sido obligadas a utilizar sus reservas de harina de trigo y luego de un mes sin recibir suministro, las panaderías tanto de Caracas como de otras ciudades del país dejaron de producir el preciado insumo alimenticio.

“Durante toda la semana pasada busqué canillas, pan de sandwich, pan andino, lo que fuea y nada”, señaló Florencia T., quien asegura que desde antes de la Semana Santa ya los locales visitados presentaban problemas.

Desde Maturín, Carlos Bermúdez asegura que nunca había visto colas tan grandes para la compra de pan, mientras que en Valencia Carolina Valera afirma que desde hace más de una semana no hay pan en los locales cercanos a su casa.

Y la verdad es que las panaderías prácticamente agotaron sus inventarios, luego que desde mediados de marzo la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) obligara a los dueños a producir pan varias veces al día, en atención a un supuesto acaparamiento de materia prima.

“No hay pan ni nada. Hace más de un mes que no recibimos harina”, señaló el encargado de una panadería en la avenida principal de Los Dos Caminos, donde no se apreciaba ningún tipo de producto elaborado con trigo.

En El Marqués, la dueña de otro local señalaba que apenas le quedaba harina para hacer “un poco de pan” en la mañana de este lunes y martes, tras lo cual se agotaría el inventario.

Igual situación reportaron los encargados de dos locales en la avenida Rómulo Gallegos, quienes aseguraron que después del miércoles no podrán elaborar pan por falta de harina.

“Si tuviera harina tendría las neveras llenas de productos, pero como ves no ha nada“, señaló con su acento portugués el dueño de otro local en Chacao que exhibe estantes completamente vacíos, que al igual que otros dos colegas de la zona señaló que desde hace más de un mes no reciben la preciada materia prima.

“Nos han dicho que los molinos no tienen trigo y por eso no hay harina”, destacó otro consultado en Chacao, quien afirmó que aunque les obliguen no tiene forma alguna de producir.

