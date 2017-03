Panaderías de Valencia se quedan sin harina tras obligarlas a producir todo el día

Varias panaderías de Carabobo quedaron sin materia prima luego del operativo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), para reducir las largas colas en las panaderías que demuestran la crisis economías el país.

Las inspecciones fueron diarias, comentó Rebeca Hernández, vendedora en una panadería. El Sundde llegó con la lista de precios definida y supervisó que se vendiera la mayor cantidad de pan durante el día. Los esfuerzos de los dueños y trabajadores de los negocios por alargar la materia prima fue en vano.

“Estuvieron aquí todos los días por una semana entera, ahora que no tenemos materia prima no han venido a ofrecernos soluciones” detalló Hernández. Los anaqueles de la panadería donde la joven trabaja quedaron para ofrecer golosinas y refrescos, mientras que su principal rubro -el pan- ya no se encuentra.

Manuel Guerrero, dueño de una panadería, detalló que el Gobierno quiere que vendan pan sin tener harina. En su negocio la disminución de la materia prima ha sido de 80%. Anteriormente solicitaba 120 sacos de harina mensual, ahora recibe 20 sacos.

Desde Enero de 2017 inició con los planes para rendir la harina. La panadería sobrevive por el resto de los productos que ofrecen, ya el pan no es negocio. Cuando tiene materia prima, igualmente las ventas se mantienen bajas, el poder adquisitivo del venezolano ha disminuido y no le permite comprar como antes, relató Guerrero.

Con información de El Carabobeño

