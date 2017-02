Nuevo secretario del Tesoro de EE.UU.: Sanciones a El Aissami son “gesto al pueblo venezolano”

Confirmó que congelarán decenas de millones de dólares

El nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, reafirmó las sanciones de su gobierno contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami y el empresario chavista Samarck López. Esta medida fue aprobada por un funcionario temporal, dejado por el Ejecutivo anterior, horas antes de la juramentación del nuevo titular.

Sin embargo, Mnuchin subrayó que la decisión obedece a “una investigación de varios años sobre las actividades criminales de El Aissami”, y que el presidente Donald Trump “aprecia el trabajo duro puesto en este caso por los departamentos del Tesoro y de Estado, así como la Agencia Nacional de Seguridad”.

“El Presidente quiere enviar un gesto de solidaridad claro al pueblo de Venezuela: que Estados Unidos está con ustedes”, dijo, y añadió que “esta acción demuestra la seriedad del Presidente sobre luchar contra el flagelo de las drogas en Estados Unidos”.

Detalló que como resultado de la medida congelarán decenas de millones de dólares.

