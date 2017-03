No dejaron entrar a Lilian Tintori a este país sudamericano (+Videos)

La activista aseguró que orden la emitió jefe del Estado

La activista por los Derechos Humanos, Lilian Tintori, denunció que no le permitieron entrar a Ecuador.

“No nos dejan entrar. Nos quitaron los pasaportes y nos dijeron que nos teníamos que montar en el próximo vuelo. Me dijeron ‘No hay acceso, te tienes que ir del país'”, afirmó la esposa del dirigente opositor detenido Leopoldo López, desde la zona de inmigración del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Además, alertó que funcionarios locales la grabaron.

Atribuyó la medida a que las autoridades de la nación andina “no quieren que diga la verdad, ni que ayude a sus hermanos de Ecuador”, así como al hecho de que “viene el cambio”, en referencia a la segunda vuelta de las elecciones en ese país, en las que el opositor Guillermo Lasso se medirá con el oficialista Lenín Moreno.

Tintori más tarde dijo que estuvo retenida cinco horas en el aeropuerto, y que la orden de no dejarla entrar al país la dio el presidente Rafael Correa.

“Me voy con la frente en alto porque voy a seguir luchando por los Derechos Humanos en mi país y en Ecuador. El 2 de abril (fecha de las elecciones) es la oportunidad del cambio”, dijo.

Tintori abordó en Guayaquil un vuelo rumbo a Miami. Convocó a una rueda de prensa en el aeropuerto de la ciudad estadounidense para declarar sobre el incidente en Ecuador, este miércoles a las 11:30 am (hora local).

#Alerta Estoy llegando a nuestro hermano país Ecuador, y denuncio que estoy en inmigración y las autoridades no me dejan entrar #DDHH

Al llegar a inmigración me retuvieron el pasaporte y me dijeron que por órdenes de @MashiRafael no podía entrar a Ecuador #DDHH

