El monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, manifestó no estar seguro de que el Vaticano esté dispuesto a participar de nuevo en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición.

Padrón precisó que no tiene la información exacta sobre la decisión. “La carta del Canciller Pietro Parolín preguntaba por los resultados y como no hay resultados me imagino que la Santa Sede no va a participar”.

Las declaraciones del monseñor se producen luego de que el papa Francisco instó a buscar soluciones para la crisis del país por medio de las conversaciones entre ambos sectores.

Con información de Unión Radio