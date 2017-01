Maduro ordenó que se cite al presidente de Pequiven en Miraflores

El presidente de la República, Nicolás Maduro, cuestionó que Pequiven no proporcione la materia para la creación de bancos de insumos, que permitan a Venezuela producir lo necesario para su economía.

Durante el inicio de una nueva agenda de trabajo del Consejo Económico Productivo Nacional, Maduro instó a intervenir la plantas que surten todos los sectores del país.

“Por propuesta de ustedes pensamos en la creación de un Banco de Insumos, pero hay cosas que escapan de nuestras manos. Un banco tiene que funcionar en términos prácticos de resolver todos los problemas, no puede decir que no hubo los dólares para importar tal insumo. Hay que intervenir todas las plantas que surten todos los sectores del país, si hay que reestructurar esas empresas, cortémosle la cabeza, ¿Por qué Pequiven no suministra los insumos?”, expresó.

El mandatario ordenó al vicepresidente Tareck El Aissami citar al presidente de Pequiven: “¿Qué hace el presidente de Pequiven?, Le he ordenado al vicepresidente que lo cite inmediatamente a Miraflores. Hay temas que no tenemos excusa y debemos asumir la culpa, porque la nación está pariendo para pagar la deuda”, dijo sobre la falta de insumos en el país”.