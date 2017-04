Maduro subió el salario mínimo a Bs 65 mil, bono de alimentación a Bs 135 mil y las pensiones a Bs 84.527,40

Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el aumento del salario mínimo en Venezuela en 60%, a Bs 65.021 mil, y además aumentó el cesta ticket de 12 puntos de la unidad tributaria a 15 puntos.

El salario mínimo pasó de Bs 40.638 a Bs 65.021 y el bono de alimentación de 108.000 a Bs 135.000 en Venezuela.

“Pero además me han propuesto iniciar un proceso de liberación de cesta ticket para que sea deposite en bolívares, se acabó, que lo depositen en bolívares, aprobado”, dijo.

El salario integral en Venezuela quedó en Bs 200.021 mil a partir 1 de mayo de 2017. Con este aumento solo faltan Bs 860 mil para cubrir la canasta básica.

Atención pensionados (más de 3 millones en el país). “Con este aumento las pensiones suben hasta 65.021 mil y estoy creando un bono especial de Bs 19.506. Desde mayo de cobrarán 84.527, 40 para los pensionados”, precisó.

“He decidido, que este tercer aumento del año. Salario mínimo, las pensiones y las tablas laborales de todos los trabajadores de la administración pública en 60%”, reiteró.

Maduro dijo que hay que reforzar los planes de empleo joven, el desarrollo, cuidar el empleo, la estabilidad laboral y cuidar el ingreso frente a la guerra económica, y elevar la producción.

El desempleo al cierre de diciembre 2016 fue de 6,6%.

“La formalidad y calidad del empleo cambio, Hoy podemos decir que el 62% está en lo formal. Y un 38% están en la informalidad, que es distinta por el derecho a Barrio Adentro, la salud. vivienda y al programa En Amor Mayor”, dijo.

Indicó que la revolución, en todos estos años ha creado 5 millones de puestos de trabajo. “Yo he creado 1,2 millones de empleos. Al día de hoy la revolución ha dado 36 incrementos salariales integrales. Yo he dado hasta hoy 14 incrementos con guerra o con ataque en cuatro años”.

“Este aumento salarial y del Cesta Ticket que voy a hacer sería el número 15 de Nicolás Maduro y el número 37 de la revolución de Hugo Chávez. Es el tercer aumento del año. Tengo que cuidar el empleo. Vamos a ganar esta guerra contra la oligarquía”, enfatizó.

Por otro lado, Maduro informó que la oposición no tiene ningún gesto de rectificación ni de diálogo. ¿Quieren que siga la violencia? ¿Nos rendimos?. Pues no, aseguró en su programa dominical.

“No es tiempo de dudas, miedo ni vacilaciones. Les hago un llamado a las UBCH para las batallas que vienen, las que voy anunciar”, indicó.

Manifestó que que todo el que instigue a la violencia, al odio e intolerancia debe ir preso.

El presidente Nicolás Maduro señaló este domingo que la oposición no presenta propuestas para mejorar al país. “¿Qué han hecho por Venezuela desde que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional?”, se preguntó.

Durante su programa dominical dijo que tampoco los gobernadores de la oposición han adelantado gestiones exitosas. “Hay uno que tiene 16 años en el poder y no ha realizado ni una vivienda”.

Maduro manifestó que “más temprano que tarde el pueblo retomará la Asamblea Nacional”, ya que “ellos quieren asaltar el poder político e imponer su proyecto de odio”.

“Gritan democracia, odian a Bolívar y se unen para la intolerancia y la persecución…Tienen una arremetida, una emboscada brutal, por la calle del medio”, dijo Maduro.

Hoy llegamos a la vivienda 1.600.000. “Esto deberíamos transmitirlo en Cadena Nacional, cadena, cadena”, digo Maduro a la 1:38 p.m. de hoy, donde celebra los 6 años de la Misión Vivienda.

Caso Juan Pablo Pernalete:

El presidente Maduro dijo que en el caso de Juan Pablo Pernalete, fallecido en Chacao tras recibir una bomba lacrimógena en el pecho, hay un avance tremendo. “Se parece al caso de João de Gouveia, quien disparó contra varios manifestantes en la Plaza Francia de Altamira el 6 de diciembre de 2002.

“A Gouveia la hipnotizaron, le hicieron un trabajo e hizo una emboscada contra los manifestantes de la oposición en la plaza Altamira. Ofrezco mis condolencias a todas las familias que han perdido vidas”, dijo.

MUD

Esta semana la guarimba de la MUD incendió la sede de la Misión Vivienda Venezuela en el Zulia.

Todas las misiones va a continuar su rumbo. No me han dado un día de paz. Voy rumbo a 3 millones de viviendas. Nada ni nadie me ha detenido y nadie me va a detener.

En Margarita inauguramos 6.467 viviendas. Y llegamos a la vivienda 1.600.000. Desde el sector La Auyama.

Indicó que van a construir 3 millones de viviendas, así como le ordenó el expresidente Hugo Chávez.

“Este año la meta en llegar a 2 millones de vivienda. de 1.600.000. Serían 400 mil viviendas en lo que resta del año”, dijo.

Informó que ayer llegaron a los 12.261.549 carnets de la patria. “Nueva identidad social de las misiones”.

UBCH

“Atención. Llegó la hora de animarse. Les voy a dar tareas vitales. Acá estamos. Tienen dos semanas para que ustedes me ordenen un mapa nacional y carneticen. Estado Mayor, escuchen bien para organizar al poder obrero, contratos colectivos y los nuevos módulos de las contrataciones colectivas. El carnet de la patria no es una moda. Es para ayudar al pueblo”, dijo.

