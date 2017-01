Maduro anunció que se abrirán 20 casas de cambio en la frontera

El presidente de la República, Nicolás Maduro, consideró que el país necesita un nueva Asamblea Nacional y, a su juicio, no requiere del Poder Legislativo.

“Ellos creían que podían para el país desde el punto de vista del Estado y las instituciones, pero sigue marchando sin necesidad de ellos (…) Quisieron sabotearme el presupuesto, los créditos adicionales, pero no contaban con mi astucia. No me hace falta la AN, constitucionalmente. Al país le hace falta una AN distinta a esta y llegará el día en que rescatemos la AN”, dijo.

El mandatario expresó que en los próximos días serán abiertas otras 20 casas de cambio en la frontera.

Se refirió a las medidas que se han tomado para estabilizar el mercado petrolero y la propuesta que presentará.

“Somos optimistas de la estabilidad del mercado petrolero y los precios del barril del petróleo, para eso estamos tomando medidas. (…) No han podido, ni podrán con nosotros”, manifestó.