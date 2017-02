Luis Vicente León: “La inflación no existe en un reporte del BCV, sino en el supermercado”

Para el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, sostuvo que si bien la inflación no existe en un reporte del Banco Central de Venezuela (BCV), Sin embargo, esta se refleja en los supermercados, abastos, bodegas, clínicas, farmacias, entre otros comercios, expresó a través de su cuenta en Twitter.

De interés: José Guerra: Inflación de 2016 se ubicó en 550%

Destacó que la ausencia de información sobre el indicador produce “sobreprotección por incertidumbre, incrementando el problema”.

“No publicar la inflación no hace que no exista y que la población no la sufra en el día a día”, expresó León este viernes en Twitter.

Agregó que la capacidad de análisis, planificación y contratación en Venezuela se ve afectada ante el bloqueo de información estadística del BCV. Además, celebró el esfuerzo de la Asamblea Nacional (AN) de difundir un cálculo apróximado de la inflación.

La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN determinó la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor con la misma metodología del BCV y arrojó que en enero la inflación llegó a 18,66% y que a finales de 2017 la variación de los precios estaría en 679,73%.

Más información: Petróleo venezolano cierra la semana en $46,93