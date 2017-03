Lorenzo Mendoza recibió en Londres el Premio a la Audacia Empresarial

El Presidente Ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, recibió el FT ArcelorMittal Boldness in Business Award (Premio a la Audacia Empresarial), concedido en Londres por el Financial Times y ArcelorMittal a Empresas Polar.

En tiempos en los que las condiciones son adversas y la competencia en el mundo de los negocios es cada vez más feroz, el esfuerzo, el trabajo y la visión de largo plazo que caracterizan a Empresas Polar fueron reconocidas y galardonadas con el premio que otorgan, desde hace 9 años, el prestigioso diario especializado en economía y una de las corporaciones más grandes del mundo. Esta distinción reconoce la innovación y el riesgo individual en los negocios enmarcados en un ambiente de incertidumbre financiera global.

Empresas Polar es la única corporación venezolana y la segunda de América Latina que ha recibido esta distinción, obtenida en la categoría Mercados en Desarrollo. La ceremonia de entrega se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Londres.

“Recibo este premio en nombre de nuestros trabajadores en Venezuela, mi gente que es la que hace que esto sea posible. Trabajan arduamente con resiliencia, con compromiso y dedicación, siempre con principios y valores y en contra de todas las dificultades. Vemos esto como un reconocimiento a lo que hemos logrado en momentos de gran adversidad. Nos complace que los miembros del jurado de este prestigioso premio hayan observado el trabajo que hacemos”, comentó Mendoza, al recibir el galardón.

“Nuestro trabajo y esfuerzo fue destacado entre grandes empresas de todo el mundo. Empresas Polar no se postuló a esta nominación, fuimos notificados a finales de 2016 y asistimos a la ceremonia en nombre de los trabajadores de la organización”, agregó.

Empresas Polar fue seleccionada como ganadora después de ser evaluada por un panel de expertos, periodistas y miembros de la red de Financial Times en todo el mundo, tras una preselección entre importantes empresas de Europa, América del Norte y del Sur, el Medio Este, África y Asia Pacífico. El FT ArcelorMittal Boldness in Business Award (Premio a la Audacia Empresarial) se concede a las organizaciones y personalidades que se han destacado en el ámbito internacional por su visión y liderazgo en la toma de decisiones difíciles, en ocasiones en entornos adversos.

“Para Empresas Polar y para mí personalmente es un gran honor recibir el FT ArcelorMittal Boldness in Business Award, además es un gran orgullo, porque Empresas Polar es una empresa 100% venezolana, nuestro ADN es venezolano. Nuestros fundadores emprendieron una pequeña compañía que a lo largo de 76 años se ha convertido en la iniciativa privada de mayor escala en Venezuela, con inversiones que se han extendido a Colombia y Estados Unidos, todas ellas fieles a nuestros Principios y Valores que defendemos con valentía, cualquiera sea la adversidad que se nos presente”, comentó.

“Tenemos la gran responsabilidad de trabajar en el sector de alimentos y bebidas en Venezuela, área que enfrenta enormes dificultades en este momento. Esa responsabilidad nos hace estar cada día más comprometidos. No le hemos fallado nunca los venezolanos y no lo haremos tampoco en los momentos que actualmente atraviesa Venezuela”, agregó Mendoza.

Este premio, que ubica a Empresas Polar entre las grandes corporaciones del mundo, entre ellas Amazon, Apple, Toyota y Samsung y personalidades del ámbito empresarial como Alan Mulally de Ford, Jamie Dimon, de JP Morgan y Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, entre otras, refuerza su compromiso para seguir contribuyendo con el crecimiento a la economía del país y generando bienestar a las familias venezolanas con productos de excelente calidad.

“Nuestro mayor orgullo es saber que contamos con el reconocimiento, el aprecio, el cariño de los venezolanos, quienes confían en nosotros y saben que cada día nos esforzamos por ellos”, concluyó Lorenzo Mendoza.

El proceso de evaluación de postulados y ganadores está auditado y avalado por la empresa PwC.

Acerca del premio

El premio a la Audacia Empresarial de Financial Times y ArcelorMittal (The FT ArcelorMittal Boldness in Business Awards en inglés) es una iniciativa que lleva adelante Financial Times para reconocer la innovación y el riesgo individual en negocios, enmarcado en un ambiente de incertidumbre financiera global.