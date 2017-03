La crisis mantiene en jaque al sector privado de la construcción

El sector privado de la construcción solo podrá durante 2017 edificar mil viviendas en todo el país. Esto representa 0,5% de su capacidad máxima demostrada en 2008. Todo como consecuencia de políticas erradas implementadas por el Ejecutivo que, de mantenerse, sentenciarán este año la paralización por completo de la actividad económica que más empleos genera en el país.

En Carabobo apenas se podrán fabricar 200 unidades de las 32.000 que las empresas de la región pueden hacer.

Todos los indicadores de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) son negativos. Juan Andrés Sosa Branger, presidente del gremio, explicó que la industria enfrenta la peor de sus crisis con la pérdida de más de un 1,2 millones de empleos. Ha sido determinante la escasez de insumos, cuyo suministro depende de las empresas básicas del estado que trabajan en su conjunto a 6% de su capacidad instalada.

“No tiene sentido que tomen la Siderúrgica del Orinoco y digan que es de todos, cuando la realidad es que es de nadie”. Criticó que la nómina de esa compañía haya aumentado cuatro veces mientras sus niveles de manufactura disminuyen.

Otro inconveniente que sortean los constructores del país es la descapitalización de la banca, que ha incidido en que, incluso el Banco de Venezuela, no pueda dar créditos de más de 10 mil 700 millones de bolívares, que no alcanza para edificar por promotor más de 250 casas, en medio de un déficit habitacional de más de dos millones. La propuesta de la CVC es capitalizar la banca con la revalorización de los activos inmobiliarios, “es una decisión ejecutiva que no le costaría nada al Gobierno”.

Que 96% de los venezolanos no tenga poder adquisitivo para la compra de viviendas también ha perjudicado la actividad. La única manera de resolverlo es a través de un subsidio directo.

MÁS DE $76 MIL MILLONES PERDIDOS

Sosa Branger recuerda claramente cuando en noviembre de 2016 el presidente Nicolás Maduro informó al país que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) había invertido 95 mil millones de dólares para producir un millón 150 mil unidades habitacionales en el país.

Eso significa que cada una cuesta más de 83 mil dólares. “Pero menos de 50% de esas casas son nuevas, sino que corresponden a remodelaciones. Esto quiere decir que el Gobierno ha malgastado 76 mil millones de dólares, que se traducen en siete veces las reservas internacionales”.

La propuesta de la CVC es la construcción de 200 mil viviendas por año con un plan de subsidio directo a las familias. Ese es uno de los puntos que conforman el documento presentado en Carabobo la mañana del jueves para su discusión y análisis.

Con información de El Carabobeño

Le interesa:

Llegó gasolina… pero solo alcanza para dos días de abastecimiento

Bajan colas en las gasolineras, pero aumentan en las panaderías