José Luis Pirela: Divulgaremos lista de militares cubanos en instalaciones castrenses venezolanas

Diputado denunció que “hay 15 mil ciudadanos de la isla en la Administración Pública Nacional”

El diputado al Asamblea Nacional (MPV, Zulia), José Luis Pírela, denunció este martes que existe la presencia de funcionarios cubanos en las áreas civiles y militares de Venezuela que a su juicio representa invasión y saqueo para el país.

“La presencia cubana de funcionarios de régimen de (el presidente cubano, Raúl) Castro transgrede y viola la soberanía nacional, pasando de tener entrenadores deportivos y médicos, a una intromisión de funcionarios en aéreas estratégicas como: puertos, aeropuertos, cuerpos de seguridad del Estado, migración, registros, notarias, empresas de telecomunicaciones y las Fuerzas Armadas”, manifestó el también presidente de la Subcomisión de Lucha Antidrogas y Antiterrorismo de la Asamblea Nacional. Estas declaraciones las ofreció durante una rueda de prensa.

Sostuvo que esta presencia extranjera ha tenido un costo elevado para Venezuela, donde según él, el Gobierno ha permitido la presencia de 120.000 funcionarios cubanos y en la actualidad mantiene 15.000 cubanos dentro de la administración pública.

Aclaró que la denuncia no la hace desde ninguna perspectiva xenofóbica o contraria a la cooperación internacional, ya que considera que “la colaboración entre los países es una forma de abordar problemas”.

“Con todo y la profunda crisis que estamos viviendo en este momento, Venezuela le está entregando a Cuba 45.000 barriles de petróleo diarios, con lo cual comprarían los alimentos y medicinas de toda la población venezolana. Eso nos parece muy grave”, añadió el legislador.

Argumentó que más de 100.000 barriles de petróleo eran entregados a Cuba por el Gobierno venezolano “en una especie de saqueo a las riquezas de la nación”.

Reafirmó que los cubanos “actúan como jefes de los funcionarios civiles y militares venezolanos”, lo que implica “una subordinación para profundizar la transgresión de la soberanía nacional”.

Insistió en la necesidad de investigar “la conexión de todos esos funcionarios cubanos con el mundo de la extorsión, contrabando y narcotráfico que existe en el país”. (El presidente Nicolás) Maduro se la pasa ofendiendo públicamente a sus funcionarios, haciendo señalamientos de los problemas como si no tuviera responsabilidad en ello. ¿Por qué no saca a los 15.000 cubanos y le permite a los venezolanos que están en la función pública que actúen libremente y no bajo la subordinación de los agentes de Castro?”, cuestionó.

Igualmente dijo que “en los próximos días presentará la lista de los militares cubanos que están actuando en instalaciones militares venezolanas, junto al registro de los mercenarios que actúan allí y las armas de guerra que detentan en sus manos”.

Para finalizar, el parlamentario denunció: “La presencia del régimen de Raúl Castro debe ser anunciada al mundo. En Venezuela todos la conocen pero se desconocen las consecuencias, que son: la subordinación, el burocratismo, el saqueo, la violación a nuestra soberanía y la transgresión de utilización de funcionarios en las Fuerzas Armadas que han sido subordinados a los mandos cubanos”.