José Guerra: No ha comenzado distribución de billetes de Bs.500

El diputado José Guerra se refirió a la distribución de los nuevos billetes que conformarán el cono monetario.

En su cuenta en Twitter, expresó que aún no ha comenzado el proceso con los billetes de Bs.500: “23 de diciembre, 9.50 am, todavía no ha comenzado la distribución de billetes de 500. El reloj avanza y el moribundo de 100 pocos los aceptan”.

Esta mañana, Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario, informó que las piezas de 500 bolívares, comenzaron a llegar a los bancos.

“En solo dos días podemos calibrar los cajeros automáticos y en una semana estamos listos para funcionar normalmente”, añadió.