Alcalde expresó que “paz con justicia es el único camino”

El alcalde de Libertador (Distrito Capital), Jorge Rodríguez y su hermana, la canciller Delcy Rodríguez, se reunieron con el enviado del Vaticano para el diálogo con la oposición, Claudio María Celli.

“(Celli) ha ratificado su disposición para el diálogo en Venezuela”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter. Agregó que “frente a la compulsión a la violencia de la dirigencia de la derecha, la paz con justicia es el único camino”.

Para el 13 de enero está prevista la próxima reunión del diálogo. Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que no hablará directamente con los representantes del oficialismo si no este no cumple los acuerdos de encuentros anteriores.

En reunión con msñr Celli, comisionado del Papa Francisco, que ha ratificado su disposición para el diálogo en Vzla pic.twitter.com/KyQqEqZ800 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 6 de enero de 2017