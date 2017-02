Hugo Carvajal: “No tengo nada que ocultar, que me investiguen”.

El diputado, Hugo Carvajal, negó cualquier implicación Raúl Reyes, comandante de las Farc, y con Walid Makled: “No tengo nada que ocultar, que me investiguen”.

En entrevista con Unión Radio argumentó que la computadora de Reyes no es una prueba y que la información extraída fue desestimada por la Corte Suprema de Colombia y España, debido a presuntos malos manejos: “No hay pruebas, no tienen pruebas de lo que me acusan. Estoy bien claro de que no he andado en cosas malas”.

Lea también: Hugo Carvajal manifiesta disposición a ir a Estados Unidos para defenderse legalmente

Carvajal descartó que su petición de ser eliminado de la lista especial diseñada de Nacionales y Personas Bloqueadas por el Departamento del Tesoro de EEUU tenga vinculación con el comunicado publicado por el vicepresidente, Tareck El Aissami, en The New York Times.

“Es una coincidencia; lo de él fue ayer, y esto tenía previsto que pasara hoy (jueves). Es producto de un trabajo de investigación que se está haciendo desde hace dos años”, señaló.

Con información de Unión Radio