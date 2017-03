Hija de Michael Jackson se pronunció por caso de elefante Ruperta

La difusión de una fotografía sobre el estado de desnutrición en el que se encuentra la elefante Ruperta, en cautiverio en el zoológico de Caricuao desde hace más de 40 años, conmocionó a los venezolanos el pasado fin de semana.

El tema estuvo entre las tendencias de Twitter y varios ciudadanos se acercaron al lugar para llevar donaciones, las cuales finalmente no fueron aceptada.

La situación se hizo eco más allá de las fronteras. Paris Jackson, hija de Michael Jackson, envió un mensaje de solidaridad por medio de la red social.

this is INHUMANE and INFURIATING. spread the word to help these beautiful creatures that so much deserve a better life. https://t.co/fR7CtjoPmO

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) March 27, 2017