¡Hay hambre! Sepa qué porcentaje de las necesidades alimenticias de una familia satisfacen los CLAP

Bolsa de comida dura tres días para grupo de cinco personas

El Gobierno está de fiesta porque los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) cumplieron su primer año, pero no todo lo que brilla es oro. Las cifras divulgadas por el presidente Nicolás Maduro y los voceros oficialistas pueden llevar a engaño si no se analizan con cuidado, alertan expertos, quienes rechazan la aplicación de este mecanismo de distribución de alimentos por insuficiente y discriminador.

De acuerdo con datos oficiales –divulgados por Freddy Bernal, su coordinador nacional– ya se han constituido30.000 CLAP, los cuales atienden a 4,5 millones de familias que reciben mensualmente un combo de alimentos. Para armar las cajas o las bolsas, según sea el caso, el Gobierno les distribuye 42 millones de kilogramos de alimentos, lo que se traduce en que a cada familia le destinan en promedio 9,3 kilos por mes. Eso representa 3,1% de los 300 kilos que debería consumir un núcleo familiar de 5 miembros en un mes, a razón de 2 kilos diarios por persona. El déficit mensual de alimentos por grupo familiar llega a 290,7 kilos.

Para abastecer adecuadamente a las aproximadamente 6 millones de familias que hay en Venezuela, a las que el gobierno quiere llegar, se necesitarían 1,8 millardos de kilos de alimentos al mes. Los 42 millones distribuidos a través de los CLAP solo representaría 2,3% de la ingesta mensual de cada hogar.

Víctor Álvarez señala que la tan cacareada ayuda a la población es ínfima y que detrás de este mecanismo se esconde una oscura intención: “Todos estos programas se diseñaron para ver cómo se le echa mano a la renta petrolera. No benefician a la gente sino que incentivan a los especuladores cambiarios”. El economista añade que el mismo diseño lleva a que se multiplique la corrupción. “Es un proceso de distribución perverso, con incentivos que generan prácticas corruptas, lo que a la larga destruye el mismo programa”, señaló.

Por su parte, la especialista en nutrición Susana Raffalli aclara que no son 6 millones las familias beneficiadas, sino que ese es el número de bolsas entregadas. “Cada bolsa dura para 10 o 12 días, si se trata de una sola persona. Si en la familia son 5 miembros y reciben una bolsa, esta les puede durar 3 días”, detalló. Destaca que esas 6 millones de personas representan apenas 20% de la población venezolana, por lo que el déficit de cobertura alcanza 80%. “El Gobierno no tiene una propuesta para quienes no les llegó la bolsa y tampoco para quienes les llegó y no les alcanzó para los otros 18 o 20 días del mes”, dijo.

Con información de El Nacional.