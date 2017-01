Guaidó: AN seguirá cumpliendo sus funciones

Diputado recordó que sus pares de Amazonas no están incorporados

El diputado a la Asamblea Nacional Juan Guaidó (VP, Vargas) señaló este jueves que “el Poder Legislativo ha cumplido con sus funciones y lo seguirá haciendo”. Esto último en referencia a la instalación de la nueva directiva del Parlamento, que se llevará a cabo este jueves.

A pesar de que sobre la AN pesa una sentencia que la misma no ha cumplido y la coloca en “desacato”, por no desincorporar formalmente a los diputados de Amazonas, Guaidó destacó que continuarán ejerciendo sus competencias.

“La Asamblea está cumpliendo sus funciones y así seguirá siendo(…) los diputados de Amazonas no están incorporados el día de hoy”, dijo.

Con información de El Mundo.