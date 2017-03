Fuera de circulación 20% de los autos particulares por falta de repuestos

Al menos un 20% de los automóviles de uso particular está fuera de circulación por fallas ante la falta de repuestos, a lo que sumaría que más de 50% de la flota de transporte público ha sido desincorporada por la misma causa, razones que estarían detrás de la apreciable reducción de las colas en la capital.

“Las calles están vacías y es porque muchos carros están parados por falta de repuestos”, afirmó el tesorero de Consecomercio y ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (Canidra), José Cinnirella, quien asegura que el porcentaje podría ser incluso mayor.

Aunque ya no es vocero del gremio de comerciantes, Cinnirella recordó que desde 2015 los autopartistas no reciben un solo dólar oficial para la importación de cerca de 80% de las partes que utiliza el parque automotor venezolano que no producen en el país.

Para entonces, el Cencoex convocó por última vez a los empresarios del sector automotor a participar en unas subastas cuyos montos que no fueron liquidados en su totalidad, de donde se desprende la deuda que por más de 70 millones de dólares mantienen los comerciantes con sus proveedores internacionales, razón por la cual solo despachan mercancía bajo condición de paga adelantado.

De allí que los pocos repuestos que se encuentran en el mercado son adquiridos con divisas propias que se transan al precio del dólar libre, lo que ha disparado el costo de las piezas hasta valores inalcanzables para muchos.

“Mucha gente ha tenido que parar el carro porque no tiene dinero para costear los repuestos y las reparaciones”, dijo el dirigente de Consecomercio.

Según Canidra, la escasez de repuestos importados ronda el 50%, a lo que hay que sumar que los fabricantes nacionales de autopartes aseguran que trabajan a menos de 10% de su capacidad.

