Freddy Guevara: AN demostrará que está a la altura del momento histórico

El diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que, durante el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional, representará a los ciudadanos que creen en la Unidad.

“Asumiré el cargo de vicepresidente de la Asamblea Nacional consciente que estamos en dictadura y con la conciencia de la responsabilidad que tenemos frente al pueblo de Venezuela; en mí el pueblo de Venezuela contará como principal impulsor y defensor”, dijo.

Añadió que en este nuevo período se busca reivindicar al pueblo, la votación y demostrar que la AN está a la altura del momento histórico: “Ese es el rol de la responsabilidad y de la intención con la cual venimos a sumir y aseguran al pueblo que no existe una razón para pensar que no habrá el cambio”.

Con información de Unión Radio