Fesoca pide fijar precio de azúcar en 1.530 bolívares

El ingeniero Oscar Contreras, presidente de la Sociedad de Cañicultores de Portuguesa (SocaPortuguesa) y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), consideró que las providencias nº 097 y 098, que publicó la Superintendencia de Precios Justos, es confusa porque “no es lo mismo la caña de azúcar, que la azúcar de caña”.

Instó a la Sundde a aclarar la providencia, debido a que, de lo contrario, las centrales no podrán pagar el precio establecido. A su juicio, para cubrir los costos de producción, la azúcar se debe fijar en 1.530 bolívares.

“Nosotros estamos pidiendo 760 bolívares por kilo de azúcar, no por caña de azúcar, hay que dejarlo bien claro (…) hay una contradicción, porque en la providencia 097 me están diciendo que me van a pagar 760 bolívares por kilo de caña de azúcar y no por kilo de azúcar (…) si nosotros multiplicamos Bs. 760 por tonelada eso nos da 760 mil bolívares, ahora bien, nosotros producimos entre 50 y 80 toneladas por hectárea, eso sería entre 60 millones de bolívares y ningún central nos va a pagar eso”, dijo en Unión Radio.

Con información de Unión Radio