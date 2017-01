Fedecámaras entregó al ministro propuesta para revisar la Lottt

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, se reunió con el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, para debatir sobre inamovilidad laboral, salarios, macroeconomía y situación de las empresas.

Torrealba explicó que le entregaron a Torrealba un documento relacionado con los temas salariales y sobre el cumplimiento de compromisos pautados por la Organización Internacional de Trabajo.

“En el bloque de lo salarial, nosotros le manifestamos al ministro que había que revisar la Ley Orgánica del Trabajo porque no solo no le servía, sino que no le estaba dando ningún tipo de beneficio a al empresa, ni a los trabajadores, más en un proceso inflacionario (…) Fue la primera propuesta que dejamos clara que dejamos sobre la mesa”, expresó en entrevista a Panorama.

Consideró que actualmente las pequeñas y medianas empresas no pueden cumplir con los aumentos y algunas están tomando las decisiones de cerrar sus operaciones: “El ministro manifestó que hay una gran preocupación en el gobierno sobre el acatamiento, quiere decir el salario mínimo está cada vez más absorbiendo niveles superiores en las organizaciones, y les da miedo que en el sector privado todos los trabajadores queden con salario mínimo, eso para nosotros es inviable y se lo explicamos”.

Aseguró que ambos sectores coincidieron en la necesidad de recuperar la producción venezolana con urgencia. Dijo que no hay cifras oficiales con respecto al cierre de empresas por las políticas económicas actuales.

“Son cifras difíciles y preocupantes y no las hay de manera oficial. En el sector comercio se habla de que unas 400 mil empresas pudieron haber cerrado. Pero en el caso de la industria hay menos de 5 mil empresas que están trabajando a 35%, menos de su capacidad instalada, el 17% de esas cuatro mil y tanto empresas han manifestado tener dificultades para arrancar en este 2017 ”, precisó.

Con información de Panorama