Fedecámaras: “Dicom no se traducirá en cambios para la política monetaria del país”

Para el vicepresidente de Fedecámaras Carlos Larrazábal, lo que resta de año será complejo en lo referente y desestima que el nuevo funcionamiento del sistema de control de cambio de Divisas Complementarias (Dicom) no se traducirá en cambios para la política monetaria del país.

“No es nada diferente, solo es un mecanismo de subasta, pero si no hay confianza las divisas no vienen. Se sigue manteniendo una tasa a 10 bolívares por dólar, ¿quién compra esa tasa? No conocemos a nadie que lo haga, es una gran distorsión y mientras no se solventen esas distorsiones no se corregirán los problemas”, expresó para Unión Radio.

Aconsejó la vía del mercado libre de divisas para la resolución del conflicto, que a su vez esté acompañada con un cambio de modelo económico que elimine las distorsiones en la materia y abra el camino para el crédito internacional.

Recordó que la deuda con proveedores internacionales asciende a 12 mil millones de dólares. “Cuando vayas nuevamente al mercado internacional debes solventar esos compromisos primeramente”, dijo.

“Ninguna inversión grande vendrá a Venezuela si ven que no hay elecciones, que hay un referendo y lo cambian por una decisión judicial, que hay una elecciones de gobernadores y no se cumplen, eso no crea confianza”, sostuvo.

