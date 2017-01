Fedecámaras: Consejo de Economía debe incluir una comisión tripartita

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, consideró que erradicar la crisis es necesario que se incluya una comisión tripartita en el Consejo de Economía Productiva.

“A estas reuniones van algunos empresarios con responsabilidad gremial a título personal. Nosotros seguimos insistiendo que no es suficiente la plataforma del Consejo Nacional de Economía Productiva, sino que lo importante para el abordaje de la crisis es el diálogo social tripartito, es importante que se convoque a los representantes legítimos del sector sindical, no solamente a los de la Central Bolivariana de Trabajadores”, expresó.

A su juicio, el gobierno debe convocar a sindicatos independientes y a Fedecámaras, junto con los 14 sectores productivos del país, con el fin de plantear la agenda económica: “Las soluciones no están vía decreto. El hecho de que se intente otra vez abordar la crisis vía decreto, implica que los anteriores decretos y lo que ha emprendido no le ha dado los frutos adecuados, porque no ha sido un abordaje estructural y sistémico que tanto requiere la economía en este momento”.

Con información de Unión Radio