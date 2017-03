Exportaciones en Venezuela caen al nivel más bajo en 13 años

Caracas.- Una caída drástica registran los ingresos por exportaciones no tradicionales en 10 años. Datos oficiales del INE y de la Avex revelan que la actividad generó un tope de 5.488 millones de dólares para luego registrar una fuerte contracción y descender hasta 1.431 millones el año pasado, es decir, un bajón del 73%.

Igualmente, datos oficiales de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex) reportan una baja en el sector entre el período 2015-2016. Las exportaciones pasaron de 1.843 millones a un mínimo de 1.431 millones el año pasado, unos 412 millones de descenso en los primeros trimestres, informó el diario Panorama.

Las cifras también coinciden con un reporte de Ecoanalítica, ente que destacó el mes pasado, en un informe semanal, que las exportaciones “petroleras” de Venezuela totalizaron 25.142 millones de dólares en 2016, una caída de 28,4% con respecto al año anterior (el menor nivel desde 2003). También agregó que, pese al plan de reactivación y flexibilización de las exportaciones no tradicionales, las mismas cayeron 36,6%.

Para cambiar la tendencia, el Gobierno nacional ha tratado de “destrabar” y “reimpulsar” la producción de artículos venezolanos con destino al mercado extranjero y así revertir la drástica caída de ingresos por el descenso de los precios del crudo. Solo en 2016, se calculan que la nación dejó de percibir más de 30.000 millones de dólares.

Recientemente, el Ejecutivo —por medio de la Gaceta Oficial N° 41.102— modificó el artículo 1 del Convenio Cambiario N° 34 el cual permitirá a los exportadores retener y administrar hasta el 80% del ingreso que percibían en divisas producto de su actividad comercial para atender gastos o pagos.

Se conoció que el 20% restante de los “verdes” obtenidos deberán ser vendidas al Banco Central de Venezuela (BCV) al tipo de cambio complementario flotante de mercado vigente para el momento de la operación reducido en 0,25%.

El economista Roger Chacín aseguró a Panorama, que “el Gobierno sabe que es urgente reactivar las exportaciones tradicionales (no petroleras) para adquirir más dólares por vías alternas. Venezuela tiene potencial para exportar metales como el oro, así como acero, aluminio y hasta productos terminados como plásticos, químicos, maquinaria pesada y agro-alimentos (…). Que a los exportadores se les permita administrar el 80% de los dólares es una clara señal que se quiere desarrollar aún más el sector, en especial, el privado”.

Indicó que “hoy Venezuela tiene unos 15 mercados internacionales, pero la nación tiene un mercado abierto y que ha sido muy poco aprovechado como lo es el caribeño y centroamericano (…) con ellos la cifra podría llegar a 40. No todo debería tener como destino Estados Unidos, Colombia o Brasil (…) existen otras posibilidades como el asiático y europeo a donde ya se están exportando camarones nacionales. La idea es que los exportadores se autofinancien y den un margen de esa ganancia al Estado para alimentar el mercado cambiario (Dipro/Dicom)”.

La propia Avex estima que el país está en capacidad de enviar al extranjero otros productos como metanol, aleaciones de aluminio en bruto, ferrosilicio, cangrejos, camarones y langostinos congelados, urea, enrollados de acero, hierro por reducción directa, tuberías, perfilería en aluminio, conductores eléctricos, polietilenos, griferías de acero, confecciones para deporte, madera, ron y chocolate, entre otros.

A mediados de febrero, el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Internacionales, Jesús Faría, informó que las exportaciones no petroleras han repuntado en los últimos meses. Recalcó que este año se tiene como “objetivo el de acercarnos a 4 mil millones de dólares, es un esfuerzo bajo las cifras económicas, lo más importante es que se están creando condiciones para que la política económica asuma esa tarea en el futuro”.

Aseguró Faría que más del 95% de los ingresos que recibe el país son gracias a las exportaciones petroleras, “esa concentración es inadmisible porque genera demasiada vulnerabilidad porque cuando caen los precios el país queda abierto, ese es el rentismo y queremos ir a una economía que genere productividad y sobre la base de esa productividad nuevas exportaciones”.

La Avex, a través de su presidente, Ramón Goyo, calificó la nueva propuesta como un “avance”, pero detalló que aún se esperan por otras medidas para impulsar el sector y volver a los altos niveles registrados en 2006 cuando la cifra de ingresos escaló hasta los $ 6.816 millones en 2006, según datos del propio INE.

“Esto representa un avance desde el punto de vista de que hace los productos de exportación, tener mayor competitividad. La contraparte que se le vende al BCV, a la tasa de cambio Dicom, esos bolívares al no acompañar la inflación interna, los bolívares como contrapartida no cubren nuestros gastos en bolívares”, informó Goyo a medios capitalinos.

Detalló el directivo que las empresas exportadoras deberían disponer de 100% de las divisas generadas y, además, pidió que la permisología cambie a un año y se prorrogue antes del vencimiento. También solicitó que es necesario que los trámites para exportar sean digitales para así simplificar el proceso. “Debemos tener claro que si no tenemos materia prima no tendremos suficiente producción y pocos productos para exportar”, puntualizó.

Desde el Zulia también se apuesta a romper con el “paradigma” de depender exclusivamente de la venta del petróleo. Hicilio Angulo, gerente de Desarrollo Minero de Corpozulia, informó que las metas al mediano y largo plazo “es activar los planes mineros pertenecientes a los no metálicos: arena, arcilla, caliza y salinas (…) con miras a exportar. Tenemos que salir del modelo rentista. No podemos seguir siendo monoproductores (…) hay que diversificar la economía y el impulso de los minerales no metálicos es una excelente opción como nuevas fuentes de ingresos en divisas”, concluyó.