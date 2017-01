“Existe falta de gerencia en Latinoamérica”

Presidente de Cámara de Comercio Venezolano-Argentina insta a un reajuste sin mayor cesión ideológica

El presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina, Benjamín Tripier, consideró que existe una falta de gerencia en la región latinoamericana. “En este momento el camino que se está eligiendo es el del beneficio político”, afirmó.

En este sentido, refirió que la política y la gerencia no van de la mano, pues opina que “el exceso de gerencia puede llevar a perder el corazón y el exceso de política, a perder los resultados”. Sin embargo, agregó que “al no considerar a la gerencia como prioritaria, en este momento, la región se encuentra eligiendo un camino que termina no dejando buenos resultados”.

En entrevista para Unión Radio, el también economista señaló que las políticas implementadas a nivel latinoamericano “se han medido por cantidad y no por calidad”, y que se han visto sujetas a la ideología de cada país. Por ello, opinó que la región “está a tiempo de realizar algún reajuste, sin ser un sacrificio muy grande a nivel ideológico, para que la gerencia prevalezca por encima de la política”.

Escuche la entrevista aquí.