Estudiantes se encadenan a Tribunales del Zulia

Exigieron liberación de presos políticos y cese a la persecución

Un grupo de estudiantes marchó ayer hasta la sede de los Tribunales del Zulia, en Maracaibo, donde los jóvenes se afeitaron las cabezas al ras y se encadenaron en protesta. Exigieron la libertad del concejal Jorge Luis González Villasmil y el cese a la persecución de los dirigentes Lester Toledo y Romer Rubio.

Ybraim Gutiérrez, dirigente estudiantil de la Universidad del Zulia, denunció que los tribunales del país tienen como tarea enjuiciar y perseguir a los dirigentes políticos cuando en las calles atracan y matan a los zulianos a diario y “nadie paga por esos delitos”. “El hampa nos persigue a nosotros los estudiantes. Nos toma por sorpresa en cualquier esquina, en cualquier salón de clases, en donde sea que estemos y aquí las autoridades lo único que hacen es perseguir a los dirigentes político. Hablamos en nombre de los cientos de perseguidos y presos políticos. En nombre de Jorge Luis González, Lester Toledo, Romer Rubio y el montón de estudiantes que están presos por pensar distinto y dedicarse al trabajo político en el país. Aquí estamos en estos tribunales exigiendo justicia”, dijo.

Samy Coquéis, coordinador de Propuesta Universitaria 20, recordó que desde el pasado 5 de diciembre del 2016 se han dado más de 20 casos de persecución a dirigentes. “No estamos tras las rejas, pero los jóvenes hoy nos sentimos oprimidos, presos, perseguidos y por eso no nos podemos quedar cruzados de brazos. La juventud y el movimiento estudiantil saldrán a tomar la calle en una lucha pacífica y muy contundente. A la gente le decimos que es el momento de levantar la voz por Venezuela y que nosotros estamos dispuestos a hacerlo”, manifestó.

Por su parte, Roberto Matos, coordinador de Justicia Universitaria en la Universidad del Zulia, aseguró que están seguros que todos los dirigentes que hoy son perseguidos, son inocentes de lo que se les acusa. “Nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila, pero no creemos que los jueces corruptos de estos tribunales puedan ver a sus hijos a los ojos al saber que por presiones políticas meten presos a padres de familia y dejan en impunidad miles de casos en donde los jóvenes son matados por el hampa. Yo le digo a mis compañeros: ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar tristes en nuestras casas? ¡No señor! Llegó el momento de que nos levantemos todos y convertir esa impotencia y rabia por esta persecución en esperanza, en lucha, en protesta pacífica porque eso es lo que quiere el pueblo venezolano. No van a haber cárceles para todos los que salgamos a luchar y protestar por nuestros derechos. No tenemos miedo. Por cada perseguido y detenidos vamos a salir cientos de jóvenes a la calle a reclamar las elecciones para salir de esta crisis”.

Con información de una nota de prensa.

Foto de @PJZulia_ en Twitter