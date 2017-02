Estiman que importaciones venezolanas de alimentos y medicinas han caído 67,9% desde 2013

El economista Francisco Rodríguez de la firma, Torino Capital LLC, en una reciente investigación determinó que Venezuela ha sufrido una importante contracción de las importaciones en los últimos años, especialmente en materia de bienes y servicios, cayendo de $ 85.3bn en 2012 a $ 28.6bn en 2016, una disminución de 67.9%.

Rodríguez sostuvo que la política del gobierno venezolano ha tratado de restringir el acceso a dólares a un ritmo preferencial para uilizarlos en materia de importaciones de productos esenciales, como alimentos y medicamentos; evitando los mayores aumentos de precios de estos bienes que resultarían de una gran devaluación de la tasa oficial.

“¿Qué tan efectiva ha sido esta política? Lamentablemente, tenemos pocos datos oficiales sobre la composición de las importaciones por categoría para ayudarnos a determinar si se ha logrado el objetivo de priorizar las importaciones esenciales. Los datos de balanza de pagos sólo están disponibles en el Banco Central de Venezuela hasta el tercer trimestre de 2015 y no distinguen entre importaciones de bienes esenciales y no esenciales, ofreciendo en cambio una descomposición por consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Los datos por categorías de productos que necesitaríamos para determinar si los elementos esenciales están siendo priorizados no han sido publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas desde octubre de 2014”, detalló.

Sostuvo que para el estudio se utilizaron datos de las estadísticas de comercio correspondiente a la COMTRADE, de las Naciones Unidas; de esa forma estimaron la proporción de diferentes categorías de productos en las importaciones venezolanas usando los datos reportados por los socios comerciales venezolanos.

Exportación de mercancías a Venezuela

Para mantener la comparabilidad de los datos la firma restringió el período 2016 a los primeros ocho meses del año, para los cuales la disponibilidad de datos es mayor.

“La disminución interanual de las importaciones agregadas durante este período de ocho meses es del 51%, muy similar a la disminución del 52% observada en los datos agregados, lo que sugiere que cualquier cambio en la información no tiene un efecto significativo en los agregados”.

Para conocer con detalle el informa haga click acá: Venezuela this Week – February 21 final (002)

