Estados Unidos considera “inaceptable” prueba de misiles iraní

Embajadora ante la ONU aseguró que habrá una respuesta

La embajadora estadounidense ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, consideró hoy “absolutamente inaceptable” el ensayo con misiles balísticos efectuado por Irán este fin de semana y prometió que su país actuará en respuesta.

“Vamos a actuar. Vamos a ser fuertes. Vamos a ser claros y vamos a hacer lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses y a gente en todo el mundo”, dijo Haley al término de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre este asunto.

La nueva embajadora de EE.UU. aseguró que está “confirmado” que Irán llevó a cabo un ensayo este domingo y consideró que este va en contra de lo establecido por la resolución 2231 aprobada en 2015 por el Consejo de Seguridad.

“Debemos estar alarmados. EE.UU. no es ingenuo. No vamos a quedarnos quietos. (…) Y también nos verán actuar en consecuencia. Estamos comprometidos a asegurar que entiendan que esto es algo que nunca vamos a aceptar”, dijo Haley, que no dio detalles sobre las posibles medidas ni aceptó preguntas de los periodistas.

La resolución 2231, el texto con el que el Consejo de Seguridad ratificó el acuerdo nuclear negociado entre Irán y varias potencias internacionales, llama a Teherán a no llevar a cabo lanzamientos de misiles capaces de transportar armas atómicas.

El Gobierno iraní insistió hoy en que los misiles que está probando son convencionales y no serán usados para portar cabezas nucleares, mientras que EE.UU. advirtió que esos proyectiles están perfectamente capacitados para llevar armas atómicas.

Rusia, por su parte, opinó que la resolución 2231 “no prohíbe” a Irán este tipo de actividades, sino que únicamente contiene un “llamamiento” a evitarlas, y acusó a Estados Unidos e Israel de tratar de “caldear la situación”.

Mientras, otros miembros del Consejo como el Reino Unido se refieren a estas pruebas como “inconsistentes” con la resolución, pero evitan hablar de “violaciones”.

Según fuentes diplomáticas, los quince miembros del Consejo de Seguridad acordaron hoy que el comité encargado de vigilar las sanciones a Irán analice en detalle el ensayo.

Con información de EFE.