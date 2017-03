Esta es la condición de Diosdado Caballo para la reversión del “Madurazo”

Dirigente oficialista celebró sentencia del TSJ

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, celebró la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia por el cual la Sala Constitucional asume las funciones de la Asamblea Nacional mientras dure el “desacato” denunciado por el oficialismo.

“Aquí nosotros no podemos estar con una AN ausente porque ellos quieren. Cuando desjuramenten (sic) y hagan oficial el acto de desincorporación de esos señores que dicen que son diputados (en referencia a los parlamentarios por Amazonas electos el 6 de diciembre de 2015), entonces comenzaremos a hablar. Si el orgullo no les da pa’ eso, problema suyo, camaradas”, dijo.

Los diputados por Amazonas están desincorporados, pero el chavismo ha argumentado que el acto correspondiente fue nulo porque lo hizo una junta directiva de la AN “nula e írrita” por el mencionado “desacato”.