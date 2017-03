78% de los hospitales públicos venezolanos tienen escasez de medicinas

Caracas.- El presidente de la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, diputado José Manuel Olivares, informó que 78% de los hospitales públicos del país tienen escasez de medicamentos. “Esto explica de cierta manera por qué todos los hospitales de Venezuela tienen pacientes en lista de espera”, aseveró.

La cifra se basó en la Encuesta Nacional de Hospitales 2017, estudio hecho por la organización Médicos por la Salud durante el primer trimestre del año y presentado este lunes en el salón Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional.

Al encuentro acudieron También estaban presentes el presidente de la Sociedad de Venezolana de Puericultura y Pediatría, Huniades Urbina; la presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela de Medicina de la UCV, Daniela Liendo; y el coordinador nacional de Médicos por la Salud, Danny Golindano.

La investigación, realizada por cuarto año consecutivo, determinó que los servicios de rayos X no se prestan en un 89% de los hospitales; los ultrasonidos no se hacen en un 71% de estos centros de salud públicos; mientras que un 94% de los tomógrafos de estas instituciones no funcionan.

Al respecto, Olivares indicó que una tomografía cuesta alrededor de 150 mil bolívares y unos rayos X más de 50 mil bolívares. “Este es un gasto que debe garantizar el Estado, que debe estar cubierto en los hospitales”, destacó el parlamentario, al tiempo que se preguntó “¿qué pasa con quien no tiene la plata?”.

Indicó que hay una escasez de 97% de reactivos por lo que los venezolanos tienen que ir a instituciones privadas para hacerse exámenes de laboratorio.

El material médico quirúrgico tuvo un mejor abastecimiento en los primeros tres meses de este año (75%), en comparación con el cierre del año 2016 cuando se ubicó en un 81%. “Sigue siendo abrumadora una cifra de 75%, pero hubo una cierta mejoría. Sin embargo, un 75% de escasez quiere decir que todavía hay venezolanos que tienen que comprar algo que no hay en el hospital”.

En cuanto a los quirófanos, de los 463 que existen en el país, solo 220 funcionan, es decir, un 51% de ellos no están operativos. “Se disminuye a la mitad la capacidad de resolución quirúrgica para pacientes con cáncer, heridas por arma de fuego o cirugías electivas simples”, detalló.

“Me llama la atención ver al presidente Nicolás Maduro decretar algunos estados con 100% operatividad en salud, ¿para qué es el 100% si tienes la mitad de los quirófanos inoperativos, cuando tienes escasez de material médico quirúrgico, cuando no funcionan los laboratorios…? ¿A qué se refiere Nicolás Maduro cuando habla de 100% de operatividad?”, subrayó Olivares.

Igualmente, 39% de las 16.238 camas están inoperativas: “Esto quiere decir salas cerradas, salas con aguas servidas que no permiten hospitalizar pacientes”, explicó.

Por otra parte, el estudio realizado en 23 estados del país, 23 hospitales capitales en cada estado y todos los hospitales universitarios, reflejó que a 64% de los pacientes en los hospitales no se les da comida. “Olvídense de dieta hipercalórica, blanda, semiblanda, con sal, sin sal, eso no existe en los hospitales, con suerte un pedazo de casabe y agua de arroz”, lamentó el diputado por el estado Vargas, al tiempo que recordó que la nutrición es importante para la recuperación y tratamiento de los pacientes.

Respecto a los servicios pediátricos, en 64% de ellos no tienen fórmulas lácteas: “No hay cómo alimentar a ls niños en condiciones de hospitalizacion”, subrayó.

Finalmente, la encuesta mostró que el sector privado ayuda a 55% de los venezolanos al tener 100% activos los quirófanos y camas operativos.

“No puede haber venezolanos de primera o de segunda, todos merecemos tener la cura para las enfermedades”, concluyó.

Acá los resultados de la encuesta:

