Elías Matta: Venta de acciones a Rusia es inconstitucional

El vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo y diputado a la Asamblea Nacional, Elías Mata , rechazó la venta de las acciones de Petromonagas a Rusia, debido a que —a su juicio—es una violación a la Constitución.

“No podemos permitir que se viole la Constitución y las leyes. El artículo 12 de la Constitución dice que los yacimientos de hidrocarburos y de minería pertenecen a la República“, dijo.

Aseguró que para que la venta proceda, debe ser autorizada por la Asamblea Nacional: “Si tú vas a conceder que un país extranjero explote territorio venezolano, se apropie de recursos, bien sea de minería o de hidrocarburos, eso es un contrato de interés público”.

“Este gobierno no va a durar toda la vida y en algún momento va a haber uno distinto (…) y cuando aquí se retome la institucionalidad y la democracia, aquí no habrá indemnización en acuerdos que se hayan hecho bajo esta modalidad írrita, aquí no va a haber imprescriptibilidad de los delitos cometidos, como apropiación indebida de territorio y de recursos”, manifestó.

