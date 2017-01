El Aissami lamenta que AN “irrespete acuerdos del diálogo y siga en desacato”

Vicepresidente dijo que el Parlamento “pretende imponer un discurso de irrespeto a la Constitución”

El nuevo vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, lamentó que “la Asamblea Nacional haya irrespetado los acuerdos del diálogo y se mantenga en desacato y de espaldas a la ley”.

“Desde la ilegítima Asamblea Nacional se amenaza la paz del pueblo, y pretenden imponer el discurso de odio e irrespeto a la Constitución. No esperábamos menos de una derecha deplorable, racista y antipopular. Ustedes son más del mismo desastre del pasado traducido en corrupción. La ilegítima AN no representa al pueblo digno y trabajador que quiere paz. La derecha seguirá su guión y su show de espaldas a la verdad”, escribió en su cuenta de Twitter.

