Diputado Olivares: “Con aumento decretado por Maduro, sueldo del médico residente no llega a dos salarios mínimos”

El médico y diputado por el estado Vargas, José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, explicó que el aumento salarial anunciado por Nicolás Maduro para los galenos venezolanos, “es otra burla más, para los galenos del país”.

De interés: Sobrevivir a la crisis: Empleados ganan hasta 100 mil semanales con lo que reciben de propinas

“Qué sabroso suena el 50 %, pero en realidad es más miseria para nuestros médicos de los hospitales, quienes además trabajan bajo las peores condiciones de la historia de Venezuela gracias a la mala gestión del presidente Maduro”.

“Para que tengan una idea, el sueldo mensual de un médico residente con dedicación exclusiva a ese centro de salud es de Bs. 33.334,80. Con el aumento del 50% el sueldo de este profesional que sirve a la salud pública quedara en Bs. 50.002,20. Es decir ni dos salarios mínimos gana un profesional de la medicina en Venezuela”, explicó Olivares.

El parlamentario mostró recibos y una orden de apertura de cuenta bancaria de diversos médicos residentes, para mostrar la realidad de los ingresos del sector salud. “En una quincena el sueldo base de un residente es Bs. 16.667,40. “Con el pago de bonos puede llegar a cobrar Bs. 25 mil y el único modo de lograr un ingreso mayor es horas extras y trabajando guardias y los fines de semana y feriados, se gana aproximadamente 74 mil bolívares”.



Expresó que el ser profesionales sub pagados, además del pésimo estado de los hospitales y la inseguridad en las guardias nocturnas, lo que ha impulsado a una cantidad de médicos a irse del país. “En mi promoción no graduamos 80 y hoy en Venezuela quedamos 5 y la historia se repite cada vez con más frecuencia. Hoy en día, un médico venezolano no se pregunta en qué hospital de Venezuela va a prestar servicio; hoy se preguntan a qué país se van por las escasas oportunidades. Así que no puede ser que 50% de aumento y una tablet, sea un ofrecimiento que valga la pena aplaudir. Más bien debería darle vergüenza a un presidente hacer de la miseria un éxito”. Asimismo expresó que los galenos venezolanos que se han ido del país han dejado el tricolor en alto, demostrando que “nuestra formación es de las mejores del mundo”.

Más información: Revelan que 47% de la población no se ha beneficiado con los Clap este año