Diputado Freddy Guevara desmiente que la GN haya intentado detenerlo

A través de su cuenta en twitter, el diputado a la Asamblea Nacional Freddy Guevara desmintió que la Guardia Nacional haya intentado detenerlo durante el desarrollo de la marcha opositora de este jueves 6 de abril.

“Aclaratoria: no me detuvieron, intentaron fue detener a una persona que estaba a mi lado, pero no sé lo llevaron”, escribió Guevara.

Aclaratoria: no me detuvieron, intentaron fue detener a una persona que estaba a mi lado, pero no sé lo llevaron. @CaraotaDigital grabó todo — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 6 de abril de 2017

Por otra parte, fuentes extraoficiales señalan que hasta las 3:30 de a tarde de este jueves, unos 80 manifestantes habían sido detenidos por los cuerpos de seguridad que actuaron para reprimir brutalmente la manifestación que intentaba llegar a la Defensoría del Pueblo, para exigir la activación del mecanismo para la destitución de magistrados del TSJ.