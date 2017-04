Funcionarios amenazaron a Delsa Solórzano en Maiquetía

La diputada Delsa Solórzano denunció que funcionarios que se identificaron como Alexis Gonzáles y Javier García la amenazaron y retuvieron cuando se encontraba en Maiquetía.

“Me rodearon los funcionarios de la FAN, amenazaron con arrebatarme el teléfono, me obligaron a abrir la maleta y me dijeron ‘Se hubiera quedado por allá. La próxima vez no la dejo entrar y cuídese que no sabe lo que le puede pasar”.

Aseguró que los oficiales actuaban bajo órdenes den Sebin.Uno de ellos, Alexis González, es miembro del organismo de inteligencia.

Saliendo de Maiquetia. Funcionarios que se identificaron como Alexis Gonzales y Javier García me amenizaron y retuvieron — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) April 6, 2017