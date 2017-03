Delcy Rodríguez: “No han podido ni podrán con Venezuela”

Whashington.- La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) que de persistir las agresiones y políticas de intervención hacia el país “tomarán severas y definitorias acciones contra la organización”.

“Estamos en la hora de los chacales y las hienas. Tomar nuestras riquezas y lo que queda también se lo llevarían”, dijo durante su intervención la tarde de este lunes.

Señaló que la Secretaría General de la OEA “está muy desprestigiada”.

“Estados Unidos declaró invadir a Venezuela, con aval de que hay una crisis humanitaria. El secretario general, Luis Almagro, trabaja afanosamente en declarar crisis humanitaria en Venezuela. Otros países oponentes han desplegado una suerte de diplomacia blanda para dañar la imagen de Venezuela y de etiquetarnos como país problema para resolver sus propios inconvenientes”, declaró Rodríguez.

Destacó que Venezuela solicita suspender la reunión extraordinaria de mañana.

“A Cuba se le criminalizó y bloqueó por más de cinco décadas. Provocaron una historia de resistencia y dignidad. Nuestro homenaje eterno al pueblo de Cuba frente a esas pretensiones que vienen como fuerzas oscuras hacia Venezuela”, dijo.

Repudió que la OEA nunca condenó el golpe contra el expresidente Hugo Chávez en 2002.

“2016 cerró con el golpe parlamentario contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff”, dijo.

Recordó que en la cuarta república hubo más de 10 mil víctimas en Venezuela.

“La OEA ha devenido en una organización disfuncional, que socava los modelos democráticos. Se ha hecho imposible parar la manera injerencista de esta organización. Por esta y otras vías pretenden someter a los estados miembros. Hoy no se pretende castigar a Venezuela, se promueve la desaparición del modelo revolucionario”, aseveró.

Precisó que el sistema de salud venezolano da cobertura al 82 % de la población y que los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento) alcanzaron los 6 millones de familias atendidas. “Somos un peligro para los gobernantes oligarcas , alcanzamos 3 millones de pensionados. Transferimos la riqueza de pueblo y les damos el 74% a la acción social”.

Señaló que siete de los 14 países firmantes que amenazan a Venezuela están por debajo del país: México, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay, Guatemala, Honduras

“Venezuela hoy está en el centro de la política domestica de los Estados Unidos. Nuestro modelo social es un factor de estabilidad y paz en este continente. No se tiene conciencia. Lo que la OEA no pudo construir ha sido reivindicado por nuevos mecanismos. Petrocaribe paso de 133 millones de dólares a 266 millones de dólares. Hemos alcanzado 350 mil millones de barriles de petróleo y en la generación eléctrica se ha incrementado en 447 mega vatios”, anunció.

Rodríguez calificó al secretario de la OEA, Luis Almagro como en un militante contra el diálogo en Venezuela. “Ha contrariado sus funciones. Zapatero, Torrijos y Fernández me enviaron una carta reafirmando el diálogo el Venezuela. Almagro y este reducido grupo de países han obviado los positivos informes sobre Venezuela. No han podido ni podrán con Venezuela. No se trata de una actualización, si no de una estrategia compleja de intervención”.

Alertó al mundo que dicha intervención es no solo para derrocar a Maduro si no para la intervención del país. “14 países suscribieron un comunicado injerencista. Sin contar con el consentimiento del país afectado. Se han violentado normas fundamentales de la OEA. Es una organización a la deriva y sin brújula internacional. Construye el fracaso futuro. El máximo tribunal de Venezuela emitió un comunicado contra Almagro”.

Anunció, además, que Venezuela promoverá sendos consejos para seguir evaluando la actuación de Secretario General. En segundo lugar, promueve discutir la situación de los migrantes de los Estados Unidos y el muro, el tema de Perú con las lluvias, el cambio climático, y el reconocimiento de los acuerdos de paz en Colombia.

Luego, en rueda de prensa, dijo que pagarán la deuda en dólares a la OEA “cuando no se malversen las cuotas”. “Solicitamos la destitución del Secretario General Luis Almagro”.