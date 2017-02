Del Pino revisó acuerdos de cooperación con director ejecutivo de Enppi

Este jueves, el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, sostuvo una reunión con Mohamed Hathout, director ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de la empresa de Egipto Engineering for the Petroleum and Process Industries (ENPPI), con el objetivo de fortalecer relaciones y revisar acuerdos de cooperación mutuos.

En el encuentro realizado en la sede de PDVSA, en La Campiña, se revisaron entre otros temas el proyecto de la Planta de Acondicionamiento de Gas de Mercado Interno (PAGMI), proyecto de envergadura para la explotación gasífera costa afuera.

#FOTOS 📷 | Pdte de PDVSA @delpinoeulogio sostuvo reunión con el Sr. Mohamed Hathout, CEO de Enppi, en Caracas. pic.twitter.com/SRABbPhAaZ — PDVSA (@PDVSA) February 24, 2017

Cabe acotar que ENPPI efectuó la ingeniería básica y la procura de la planta, y actualmente supervisa su construcción localizada en el Complejo Industrial “Gran Mariscal de Ayacucho”, en Güiria, estado Sucre.

Asimismo, se evaluó el convenio suscrito entre estas empresas para la capacitación de trabajadoras y trabajadores en el diseño de ingeniería, procura y desarrollo de proyectos en materia gasífera.

A la fecha, 67 profesionales de la filial PDVSA Gas tuvieron la oportunidad de recibir formación en Egipto con la finalidad de potenciar los procesos de la industria petrolera nacional, específicamente en las especialidades de control de proyectos, procesos, electricidad e instrumentación, civil y mecánica.